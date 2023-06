Второй сезон сериала «Last Of Us» планируют выпустить к 2025 году

Руководительница драматических проектов HBO Франческа Орси заявила, что премьера второго сезона сериала «Last Of Us» планируется на 2025 год. Однако из-за забастовки сценаристов в США нельзя быть уверенным в сроках, считает она. Слова Орси передает Deadline.

Создатели сериала «Last Of Us» в ближайшее время начнут работать над кастингом, а написание сценария отложено из-за забастовки сценаристов. Чем больше будет откладываться написание сценария, тем дольше идти работа над сериалом. Пока HBO надеется выпустить второй сезон «Last Of Us» в 2025 году, однако «на данный момент все поставлено на карандаш».

2 мая американские сценаристы начали забастовку, так как им не удалось договориться с киностудиями об улучшении условий трудового договора. Они потребовали учесть переработки, которые участились из-за возросшей востребованности сценариев для стриминговых сервисов. 12 мая на пикете заметили соавтора сериала «Last Of Us» и шоураннера Крейга Мазина.

Премьера первого сезона сериала «Last Of Us» — экранизации одноименной компьютерной игры — состоялась 15 января. Шоу продлили на второй сезон. Шоураннеры проекта Крейг Мейзин и Нил Дракманн уточнили, что продолжение расскажет о событиях игры «The Last of Us: Part 2».

Ранее сообщалось, что Marvel приостановила производство фильма «Громовержцы» на фоне забастовки сценаристов.