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Наталия Медведева призналась, что ей вызывали врача на шоу «Новые звезды в Африке»

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Комикесса Наталия Медеведева рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о проблемах со здоровьем на шоу «Новые звезды в Африке».

Медведева поделилась подробностями испытания, на котором ей стало плохо. Юмористка должна была пройти полосу препятствий вместе с рэпером ST, в которой звезды собирали огромный пазл. Она отметила, что в эфир не вошло, как ей вызывали врача и прикладывали лед. Во время задания артистке стало не по себе из-за жары и голода. По словам звезды, она не чувствовала своих мышц. Артистка также не ощущала своих рук еще несколько дней после испытания.

«В какой-то момент от постоянного крика и жары, я думала, у меня лопнут вены на лице», — пожаловалась Медведева.

Комикесса отметила, что старалась довести испытание до конца, однако ей не позволило здоровье. «Реально, физика сказала: «чао!» И единственное, что я могла сделать — это сесть, чтобы не грохнуться в обморок с тумбы и не разбить голову… И тут меня заменил Саша! (ST)», — рассказала юмористка.

Ранее блогерша Мария Погребняк сообщила о двух нервных срывах на шоу «Новые звезды в Африке».

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