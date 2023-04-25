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Комиссия по приемке имущества продолжила работу в Киево-Печерской лавре

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РИА «Новости»

Комиссия по приемке имущества Киево-Печерской лавры 25 апреля продолжила работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра культуры Украины Александра Ткаченко.

По словам Ткаченко, по результатам работы нужно вернуть всю госсобственность. «Там более трех десятков корпусов, поэтому процесс продолжается. Комиссия сегодня продолжает работу», — сказал он.

После полного перехода лавры государству будет решено, что будет размещаться на ее территории. На эту тему, уточнил Ткаченко, нужно провести общественные дискуссии.

В Украинской православной церкви уже заявляли, что Ткаченко предлагает вместо монастыря разместить в лавре реабилитационный центр для военных или центр народных художественных промыслов.

В марте УПЦ получила минкультуры Украины уведомление о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Монахам указали, что они могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Монахи отказались.

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд оставил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла под домашним арестом до 30 мая. Служба безопасности Украины обвиняет священнослужителя в «разжигании религиозной вражды и оправдании действий России». Арест митрополит отбывает вдали от лавры в Киевской области с электронным браслетом.

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