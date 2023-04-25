Mash: Scally Milano уехал из России после заведения уголовного дела

Хип-хоп-исполнитель Scally Milano (настоящее имя Даниил Дмитриев) уехал из России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Как рассказали инсайдеры, Дмитриев улетел в Дубай после того, как в России после его концерта в Санкт-Петербурге было заведено уголовное дело. Производство возбуждено по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий» — во время рейда оперативники обнаружили на концерте нескольких несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас полиция устанавливает причастных к преступлению лиц. Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье — лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее депутат Госдумы Артем Метелев направил в прокуратуру и Следственный комитет просьбы возбудить дело в отношении SCALLY MILANO и организаторов его концерта в Петербурге.