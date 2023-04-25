Shot: Козловский хочет повторно подать иск к общественнику Бородину

Российский актер Данила Козловский хочет повторно подать иск к общественнику Виталию Бородину, после критики со стороны которого отменяют и переносят спектакли артиста в России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

До этого иск не был принят из-за юридических нарушений, а Козловский даже не приехал на заседание. После этого Малый драматический театр в Петербурге на месяц отложил спектакль «Коварство и любовь», также был перенесен спектакль «Гамлет».

Бородин заявлял, что Козловский якобы публично высказывался против проведения спецоперации России на Украине и призывал выходить на митинги. Актер это отрицает, указывая на то, что фраза о митингах была сказана при объяснении актерской задачи «на съемочной площадке исторического сериала про революцию, перед актерами массовых сцен, на сцене пикета».