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Харрисон Форд не появится в сериале Disney об Индиане Джонсе

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Lucasfilm Ltd.

Актер Харрисон Форд в разговоре с Total Film заявил, что не появится в проектах об Индиане Джонсе после съемок в фильме «Индиана Джонс и колесо судьбы».

«Это последний фильм в серии, и это последний раз, когда я играю персонажа. Я предполагаю, что это будет последний раз, когда он появляется в фильмах», — отметил артист. Форд также не появится в предстоящем сериале Disney. Актер заявил, что «не будет участвовать в шоу, если оно осуществится».

7 апреля вышел трейлер приключенческого фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы» с Харрисоном Фордом в роли культового авантюриста. Проект выйдет в прокат 30 июня 2023 года. По сюжету к герою Форда приедет его друг Саллах, которого сыграет Джон Рис-Дэвис, и намекнет, что время его захватывающих приключений еще не прошло.

В пятой части фильма есть вступительный эпизод, действие которого будет происходить в годы между «Последним крестовым походом» (1989) и «Королевством хрустального черепа» (2008). В картине снялись Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Джон Рис-Дэвис, Тоби Джонс, Мадс Миккельсен и др.

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