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20-летнего фаната Тейлор Свифт сбили насмерть после концерта певицы

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Taylor Swift Nation/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

20-летний поклонник певицы Тейлор Свифт по имени Джейкоб Льюис погиб под колесами автомобиля. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел после концерта артистки в Хьюстоне. Юноша и его сестра возвращались с выступления Свифт в рамках Eras Tour, и их машина заглохла. После этого Льюис вышел из автомобиля. «Джейкоб сразу начал толкать машину, после чего его сбили», — сообщает фонд GoFundMe. После новости о смерти Льюиса был организован сбор на прощание и похороны.

Предположительно, юношу переехал водитель, находящийся за рулем в нетрезвом виде. Полиция опознала 34-летнего Алана Брайанта как предполагаемого водителя, который скрылся с места происшествия. Ему было предъявлено обвинение в неспособности остановиться и оказать помощь, и в настоящее время он содержится в тюрьме Харрис Кантри.

Сестра Льюиса также получила травмы, однако осталась жива. «Знаете, что еще хуже? Водитель вышел, помог моей дочери вытащить моего сына из-под его машины. Потом увидел, что произошло, сел в свою машину и уехал», — прокомментировал ситуацию отец погибшего.

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