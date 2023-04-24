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После рейда на концерте SCALLY MILANO возбуждено уголовное дело

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Scally Milano/VK

После рейда на концерте хип-хоп-исполнителя SCALLY MILANO (настоящее имя Даниил Дмитриев) возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации издания, дело возбуждено по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. Предположительно, с концерта увезли шестерых несовершеннолетних зрителей в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас полиция устанавливает причастных к преступлению лиц. Максимальное наказание,предусмотренное по этой статье — лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее депутат Госдумы Артем Метелев направил в прокуратуру и Следственный комитет просьбы возбудить дело в отношении SCALLY MILANO и организаторов его концерта в Петербурге.

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