После рейда на концерте SCALLY MILANO возбуждено уголовное дело

После рейда на концерте хип-хоп-исполнителя SCALLY MILANO (настоящее имя Даниил Дмитриев) возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации издания, дело возбуждено по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. Предположительно, с концерта увезли шестерых несовершеннолетних зрителей в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас полиция устанавливает причастных к преступлению лиц. Максимальное наказание,предусмотренное по этой статье — лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее депутат Госдумы Артем Метелев направил в прокуратуру и Следственный комитет просьбы возбудить дело в отношении SCALLY MILANO и организаторов его концерта в Петербурге.