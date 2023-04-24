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Мария Погребняк сообщила о двух нервных срывах на шоу «Звезды в Африке»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Блогерша Мария Погребняк сообщила в беседе с kp.ru, что у нее случилось два нервных срыва на шоу «Новые звезды в Африке».

По словам Погребняк. Первый произошел из-за усталости и постоянного напряжения. Девушка не спала по ночам и придумывала планы и схемы на предстоящую игру. В самый тяжелый момент ее поддержал рэпер Александр Степанов, известный под псевдонимом ST.

Второй срыв Погребняк произошел из-за «предательства». «В какой-то момент я перестала играть и начала жить, и в такой обстановке чувствовать предательство гораздо больнее», — поделилась блогерша.

Также она прокомментировала конфликт с Эвелиной Бледанс на проекте. Погребняк призналась, что хорошо относится к телеведущей. Более того, она не против встретиться с ней в неформальной обстановке, чтобы поболтать и вспомнить с ней шоу.

Конфликт между Бледанс и Погребняк начался, когда ведущая высмеяла девушку за увлечение пластическими операциями и назвала «силиконовой». Она также отнесла блогершу к тем людям, которые «выглядят на одно лицо».

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