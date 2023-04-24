Айза пошутила, что снова станет девушкой Гуфа

Блогер Айза пошутила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что снова стала «бабой Гуфа» после слов рэпера о разводе с Юлией Королевой. Об этом пишет Telegram-канал People Talk.

«Я снова баба Гуфа», — написала Айза.

10 марта рэпер показал в социальной сети серию роликов, на которых жена плачет и обвиняет музыканта в употреблении запрещенных веществ. Позже исполнитель удалил видео. Королева в свою очередь сообщила о проблемах рэпера со здоровьем. По словам девушки, ему нужно было взять перерыв, чтобы восстановить моральные и физические силы.

17 марта Королева призналась, что возобновила посещение психотерапевта через 1,5 года после последнего сеанса. Также через несколько дней девушка сообщила, что у нее есть настоящие враги. Как заявила супруга рэпера, есть люди, желающие звезде бед из-за самого факта ее существования. 24 апреля Гуф заявил, что они с Королевой разводятся.

Ранее Айза призналась, что не удивилась из-за развода Гуфа.