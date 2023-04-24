Айза призналась, что не удивилась из-за развода Гуфа

Бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай прокомментировала в беседе с Super развод рэпера с Юлией Королевой.

Айза заявила, что информация о разводе не стала для нее новостью, так как она знала об этом. По словам блогерши, в мозгу Гуфа «нет отдела, который отвечает за качество хорошего отца и мужа». Она считает, что эта история может стать отличным примером, как не надо строить отношения. Экс-супруга артиста уверила, что не стоит считать себя уникальной личностью, способной изменить взрослого и сформировавшегося человека.

«Также либо не стоит связываться с мужчиной, у которого есть ребенок от первого брака, либо не запрещать общаться с ребенком и бывшей женой… Потому что сегодня ты, а завтра тебя», — отметила Айза.

Айза призналась, что не желает злорадствовать, но ей все равно хочется сказать, что она предупреждала о таком развитии событий. Она отметила, что Королева молодая и красивая женщина, у которой все впереди.

«Посмотрим теперь, как у нее получится быть baby mommy Гуфа. Это нелегко! А Лешку люблю и надеюсь, что теперь ему и мне никто не будет мешать воспитывать Сэма», — заключила Айза.

Ранее Гуф сообщил о разводе с Юлией Королевой.