Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Айза призналась, что не удивилась из-за развода Гуфа

close
100%
Из личного архива Айзы

Бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай прокомментировала в беседе с Super развод рэпера с Юлией Королевой.

Айза заявила, что информация о разводе не стала для нее новостью, так как она знала об этом. По словам блогерши, в мозгу Гуфа «нет отдела, который отвечает за качество хорошего отца и мужа». Она считает, что эта история может стать отличным примером, как не надо строить отношения. Экс-супруга артиста уверила, что не стоит считать себя уникальной личностью, способной изменить взрослого и сформировавшегося человека.

«Также либо не стоит связываться с мужчиной, у которого есть ребенок от первого брака, либо не запрещать общаться с ребенком и бывшей женой… Потому что сегодня ты, а завтра тебя», — отметила Айза.

Айза призналась, что не желает злорадствовать, но ей все равно хочется сказать, что она предупреждала о таком развитии событий. Она отметила, что Королева молодая и красивая женщина, у которой все впереди.

«Посмотрим теперь, как у нее получится быть baby mommy Гуфа. Это нелегко! А Лешку люблю и надеюсь, что теперь ему и мне никто не будет мешать воспитывать Сэма», — заключила Айза.

Ранее Гуф сообщил о разводе с Юлией Королевой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях