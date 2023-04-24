Наталья Рудова отказалась от сладкого и алкоголя ради похудения

Актриса Наталья Рудова похвасталась в Telegram-канале, что похудела на 4 кг за 2 месяца.

Рудова отказалась от сладкого, мучного и алкоголя, чтобы сбросить лишние кг. Она отметила, что ее даже не тянет, чтобы поесть чего-то сладкого. Также с изменением питания ушла отечность, которая у нее наследственная.

«Эти полгода для меня дались очень тяжело, и пока мое состояние эмоционально нестабильно. Но совет эндокринолога по спец. бадам для меня помог. Надеюсь, скоро трудный период закончится», — рассказала артистка.

Рудова отметила, что с похудением стала больше себе нравится. «Как круто. Когда худеешь, сразу лицо становится такое красивое», — отметила звезда.

Ранее Рудова сообщила, что поправилась на 10 кг из-за расстройства пищевого поведения. Недуг обострился после участия артистки в шоу «Звезды в Африке». Она предположила, что причиной внезапного набора лишнего веса мог стать гормональный сбой. Более того, артистка начала все чаще испытывать стресс и страдать от бессонницы.