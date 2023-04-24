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Филипп Киркоров заявил, что выражает свою позицию в творчестве

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Певец Филипп Киркоров в интервью «АиФ» заявил, что выражает свою патриотическую позицию при помощи творчества.

«Мне необязательно выражать ее лозунгами, кричать: «Рос-сия, Рос-сия!» Ругать всегда легче, чем слушать и понимать друг друга. Вся Москва увешана афишами — «Филипп Киркоров в Кремле». И это уже позиция. Я здесь, я в России. Моя трибуна — это сцена, где я пою песни», — подчеркнул Киркоров.

Более того, музыкант убежден, что у любого человека должна быть патриотическая позиция, иначе, по мнению Киркорова, в ее отсутствии проявляется трусость. Певец хочет, чтобы приходящие на его концерты люди наполнялись любовью к своей стране и друг к другу.

«Ненависть — это тоже грех. Писать агрессивные посты в соцсетях — это не мой стиль. Поэтому нахожу средства выражать своё мнение песнями», — резюмировал Киркоров.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что не собирается уезжать из России. Киркоров заявил, что «не может без России». Артист отметил, что у него есть возможность легко переехать в другую страну, но он этого не хочет.

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