Певица Zivert опровергла, что похудела из-за болезни

Певица Юлия Zivert ответила в социальных сетях на обвинения в чрезмерной худобе.

Поклонники предположили, что артистка сбросила вес из-за болезни, однако Zivert опровергла это. Музыкантка уверила, что с ее здоровьем все в порядке. Она объяснила, что разгрузила «сумасшедший график» и теперь хорошо ест. Также звезда регулярно занимается спортом.

«Теперь в мою жизнь регулярно и активно вошел спорт. Я занимаюсь каждый день. «Сушусь» правильно. Вес уходит именно из-за этого, а не из-за того, что я не ем», — отметила певица.

Певица добавила, что не отказалась от сладкого и позволяет себе иногда вредную пищу. Она объяснила, что просто соблюдает меру. Zivert призналась, что на данный момент довольна своей фигурой и внешним видом.

Zivert отметила, что никогда не взвешивается. Свои изменения в организме она отслеживает по любимым джинсам. «Сейчас они сидят на моих «булках» так, как надо. Так что все идет по плану!» — заключила артистка.

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