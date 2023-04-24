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Павел Воля пошутил про уникальность шоу Урганта

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Vk.com/realvolya

Юморист Павел Воля на своем авторском шоу, запись которого доступна на RuTube, пошутил про уникальность программы «Вечерний Ургант».

«Вы все пишете о том, что у Ивана уникальная, ни на что не похожая программа, я абсолютно поддерживаю, ребята. У Ивана уникальная программа, которая есть только у него и на всех каналах в Америке, больше нигде», — пошутил Воля.

Таким образом он отреагировал на частые сравнения его передачи «Шоу Воли» с приостановленной программой «Вечерний Ургант».

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом спецоперации России на Украине.

Гостями еженедельного воскресного шоу Павла Воли являются и звезды, и обычные люди. Они обсуждают с ведущим итоги уходящей недели в юмористическом стиле и принимают участие в абсурдных конкурсах.

Ранее Воля пошутил над видео с ягодицами Киркорова. Юморист продемонстрировал кадры в эфире передачи, после чего в шутку посочувствовал артисту. «Все выкладывали поп-короля, а точнее короля поп. Я всех вас поздравляю, с таким буйком он точно не утонет».

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