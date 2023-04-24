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15-летняя дочь Глюкозы заявила, что бросит школу ради работы

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Личный архив Глюкозы

15-летняя дочь певицы Глюкозы Лидия Чистякова заявила в беседе с Woman.ru, что намерена уйти из школы после девятого класса.

«Ухожу работать. Но буду заниматься именно теми предметами, которые мне очень понадобятся. Хочется сесть и заняться финансовой грамотностью, чтобы понимать что-то минимальное про инвестиции. Потому что ЕГЭ я всегда смогу сдать, а нервы не восстанавливаются. Я уже очень устала, у меня много работы», — призналась наследница артистки.

Старшая дочь Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) пошла по стопам матери и стала певицей. Ранее она выступала под псевдонимом LIDUS, а позже взяла псевдоним Ray. Клипы юной исполнительницы набирали более миллиона просмотров на YouTube еще до того, как Глюкоза призналась, что это ее дочь. Писать песни и выпускать клипы Ray помогает отец, бизнесмен Александр Чистяков.

Ранее дочь Глюкозы рассказала, как придумала свой псевдоним. Она призналась, что ей не нравится имя Лидия, которое ей дали родители, и в жизни девушку так перестали называть.

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