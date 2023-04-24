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Ольга Бузова проиграла суд по делу о неуплате коммунальных платежей

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Московский мировой судебный участок взыскал с певицы и телеведущей Ольги Бузовой около 70 тыс. рублей по решению суда. Об этом сообщает «Пятый канал».

Отмечается, что артистка обязана выплатить долг в размере 70113,91 рублей за неуплату коммунальных услуг, а также электроэнергию. О какой именно недвижимости Бузовой идет речь, не уточняется.

Возможно, речь идет о квартире певицы в Санкт-Петербурге — в январе стало известно, что на Бузову подали в суд с требованием оплатить долг по коммунальным услугам. Также сообщалось, что в случае неуплаты судебные приставы могут принудительно списать деньги со счетов артистки или арестовать имущество.

В середине апреля алкогольная компания «Глобал Вайн Дистрибьюшен» подала иск к Ольге Бузовой на миллион евро и полтора миллиона рублей. В 2020 году «ГВД» и Бузова договорились о производстве вина Buzwine. После начала розлива вина Бузова разорвала договор на использование своего изображения и имени. Теперь производитель алкоголя пожаловался в Верховный суд на музыкальный лейбл, представляющий интересы певицы, от нее требуют вернуть деньги за утилизированные бутылки.

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