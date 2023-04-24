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Депутат попросил прокуратуру возбудить дело в отношении рэпера SCALLY MILANO

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Scally Milano/VK

Депутат Госдумы Артем Метелев направил в прокуратуру и Следственный комитет просьбы возбудить дело в отношении хип-хоп-исполнителя SCALLY MILANO (настоящее имя Даниил Дмитриев) и организаторов его концерта в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат назвал творчество Дмитриева отвратительным, пронизанным матом и «призывами к употреблению наркотиков». Метелев заявил, что со сцены музыкант якобы критически высказывался против проведения спецоперации России на Украине.

Концерт музыканта 22 апреля был прерван сотрудниками правоохранительных органов. МВД сообщало, что на выступлении присутствовали шесть пьяных подростков. Появление силовиков на концерте может быть связано с ситуацией, произошедшей в августе прошлого года, когда после концерта SCALLY MILANO подросток попал в больницу.

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