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Певица Наталия Власова потеряла сознание на корпоративе в Москве

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НТВ/YouTube

Певица и автор хита «Я у твоих ног» Наталия Власова потеряла сознание на корпоративе в Москве. Об этом сообщает паблик «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Утверждается, что певицу, которой стало плохо во время выступления, отнесли за кулисы и положили на диван в гримерной. Вызванные врачи скорой помощи диагностировали у Власовой сердечную недостаточность.

В конце марта сообщалось, что Наталия Власова вернулась домой с сольного концерта, который проходил в Иваново, и заметила повреждения автомобиля. На кузове транспортного средства виднелись следы от пуль в пяти местах. О случившемся Наталия Власова сообщила в полицию.

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