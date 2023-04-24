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Бедрос Киркоров появился на публике с новой спутницей на фоне развода с женой

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НТВ

Певец Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова, пришел в студию шоу «Звезды сошлись» с новой спутницей. Артист не назвал женщину своей возлюбленной.

По словам Киркорова-старшего, его спутница Олеся Иванова постоянно находится рядом и заботится о нем. Женщина ответила отрицательно на вопрос о том, подал ли исполнитель на развод с супругой Людмилой Смирновой из-за нее. «Я просто ему помогаю. Ни в коем случае», — заявила Иванова.

Бедрос Киркоров объяснил, что в 2022 году часто попадал в больницу. По словам артиста, Иванова постоянно сопровождала его, в то время как жены не было рядом. «Она профессор экономических наук, ее кафедра в Новгороде, она не хочет ехать в Москву. Когда родились мои внуки, я сказал, давай в Тимирязево устроимся, она вначале согласилась. Но у нее там еще свои родственники есть, и уговорили. Меня это обозлило. Я ничего не сказал», — высказался Киркоров о супруге.

Ранее Бедрос Киркоров заявил, что уже 20 лет не живет с женой. Он опроверг слухи о том, что причиной развода с Людмилой Смирновой стал роман с молодой медсестрой.

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