Александр Гудков прокомментировал информацию о возвращении «Вечернего Урганта» в эфир

Комик Александр Гудков в беседе с изданием StarHit прокомментировал возможность возвращения в эфир Первого канала программы «Вечерний Ургант».

Шоумен повторил слова Ивана Урганта, что передача обязательно снова начнет выходить на телевидении. Гудков отметил, что не может назвать точных сроков производства новых эпизодов шоу. «Шоу не закрыто. Долбиться надо. Надо долбить в одно и то же место, оно будет все тоньше, тоньше и тоньше. Тогда все получится. Я уверен», — заявил Гудков.

Юморист вместе с Ургантом и Дмитрием Хрусталевым работает над шоу уже несколько лет. Через некоторое время после начала спецоперации на Украине появилась информация, что Гудков покинул Россию. В сентябре 2022 года журналистка Алена Жигалова заявила, что комик уехал в Турцию. По ее словам, причиной могло стать возможное возбуждение уголовного дела после скандальной пародии на клип SHAMAN «Я русский».

Осенью 2022 года Гудкова заметили в Ташкенте. В ноябре стало известно, что Гудков вернулся в Россию, позже он начал работу над новыми проектами.