Филипп Киркоров рассказал о последней встрече с Зеленским

Певец Филипп Киркоров в беседе с aif.ru вспомнил свою последнюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам артиста, он видел Зеленского в последний раз в 2015 году. Встреча произошла в торговом центре в Майами — будущий президент примерял обувь. «Увидев меня, он отвел глаза. То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение. Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит», — поделился Киркоров.

Исполнитель вспомнил, что познакомился с Зеленским еще в начале нулевых, после чего они вместе снимались в нескольких проектах. По словам Киркорова, президент Украины около полугода бесплатно жил в его квартире в Филипповском переулке. «У нас были замечательные отношения. Зеленский очень хотел попасть на российский телевизионный рынок. И просил меня похлопотать. Говорил, что на Украине уже все сделал как артист и хочет дальнейшего развития», — вспоминает певец.

Киркоров не скрывает, что сотрудничество с Зеленским в свое время принесло ему пользу. Певец благодарен за то, что благодаря политику снялся в фильме Мариуса Вайсберга «Любовь в большом городе».