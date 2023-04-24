Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Певец IVAN в костюме Гусеницы покинул шоу «Маска» в шаге от финала

close
100%
Телеканал «НТВ»

Во втором полуфинале четвертого сезона шоу «Маска» на НТВ члены жюри приняли решение рассекретить личность артиста в костюме Гусеницы. Им оказался певец Александр Иванов, известный под псевдонимом IVAN.

Также кандидатом на выбывание был Скорпион. Из членов жюри лишь Валерия и Алексей Воробьев угадали, что IVAN скрывается за маской. Регина Тодоренко была уверена, что в костюме солист группы «Каспийский груз» Брутто, в то время как Тимур Родригез предположил, что Гусеница — это Виталий Гогунский. Филипп Киркоров выдвинул теорию, что за маской прячется Влад Соколовский.

«Что-то невозможное просто! Запутал я вас?» — поделился впечатлениями IVAN. Исполнитель поблагодарил создателей проекта за возможность поучаствовать в «приключении», а также выразил слова благодарности зрителям, которые поддерживали его.

В десятом выпуске четвертого сезона — первом полуфинале шоу «Маска» на НТВ члены жюри разоблачили Хомяка. В костюме скрывалась певица Анита Цой. Филипп Киркоров был в шоке, поскольку ждал исполнительницу в каждом сезоне и уверял, что на этот раз в одной из масок выступает Цой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях