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Фильм «Вызов» собрал за выходные около полмиллиарда рублей

Фильм «Вызов» за выходные возглавил прокат России и СНГ, собрав около полмиллиарда рублей

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Фильм «Вызов», снятый в космосе на борту Международной космической станции (МКС), в первые выходные возглавил прокат в России и СНГ со сборами 426 млн. рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Вторую строчку в рейтинге за прошедшие выходные занял «Джон Уик 4», который находится в российском прокате пятую неделю. Фильм собрал за прошедший уикенд 31,3 млн рублей, а за все время проката — 936,7 млн рублей.

На третьем месте оказался фильм «Мизантроп», собравший 15 млн рублей за первые выходные проката в России и странах СНГ.

Ранее режиссер фильма «Вызов» Клим Шипенко назвал своим ярким воспоминанием о полете в космос во время съемок киноленты ощущение невесомости.

Он добавил, что необычным опытом стал сам процесс съемок на МКС, отличающийся от того, как это происходит обычно.

До этого генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст объяснил, почему режиссуру частично снятого в космосе фильма «Вызов» отдали Климу Шипенко.

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