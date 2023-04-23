Актриса Ирина Кобзева опровергла слухи о романе со Стасом Пьехой

Модель и актриса Ирина Кобзева в интервью «Теленеделе» призналась, что не состояла в романтических отношениях с певцом Стасом Пьехой.

«Да, такого много писали про нас, но я не люблю смешивать личную жизнь и работу. Да даже если бы это имело место быть, об этом не знал бы никто, потому что личная жизнь должна оставаться личной. Романа у нас не было, хотя Стас симпатичный мужчина, очень харизматичный, у нас достаточно теплые отношения сложились», — рассказала Кобзева.

Она отметила, что за время своей карьеры ей нередко поступали и продолжают поступать непристойные предложения. По словам Кобзевой, она научилась воспринимать это с юмором. Актриса призналась, что подобные манипуляции никогда не были ей интересны.

«Сейчас я к этому отношусь с юмором, порой думаю даже: «Есть еще порох в пороховницах», вроде бы ведь я уже и дважды мама», — посмеялась артистка.

Ранее Кобзева рассказала, как потеряла сознание после падения в воду на съемках фильма «Старый дом».