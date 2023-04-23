В японских кинотеатрах покажут фильм Александра Сокурова «Сказка»

Не менее 13 кинотеатров организуют показ фильма Александра Сокурова «Сказка» в разных регионах Японии, пишет ТАСС.

Отмечается, что ленту Сокурова покажут в Токио, Киото, Осаке, а также в центральной префектуре Нагано, западной Хёго и юго-западной Миядзаки.

Историю о Второй мировой войне, а также Сталине, Муссолини, Черчилле, Гитлере сняли в копродукции с Бельгией. Действие «Сказки» происходит во время Второй мировой войны, это фантастическая история с зарисовками, сделанными в виде коллажа с использованием исторической хроники и игровых частей.

На Бусанском кинофестивале в Южной Корее картину включили в программу Icon, где представлены звезды мирового кинематографа, постоянные участники Канн и Венеции, — Клер Дени, Джафар Панахи, Дэвид Кроненберг, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Пак Чхан-ук и др.

Ранее сообщалось, что «Сказка» выйдет на экраны в Испании, Португалии, Сербии, Италии.