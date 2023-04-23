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Люся Чеботина развеяла слухи о «капризности» Филиппа Киркорова

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Павел Кашаев/Global Look Press

Певица Люся Чеботина в разговоре с «Пятым каналом» опровергла слухи о «капризности» своего коллеги по сцене Филиппа Киркорова.

«Слухи о том, что Филипп — капризный, злой, что он может кого-то оскорбить — это все миф. Эти люди реально «выпросили». Такого душевного человека надо еще поискать», — подчеркнула Чеботина.

По словам звезды, на съемках клипа певец показал ей очередной пример: Киркоров работал несмотря на недомогание и температуру.

Ранее Чеботина призналась, что не пошла бы на свидание с рэпером Егором Кридом, так как ей нравятся мужчины другого типажа. «Мне нравится его творчество, песни, он классный парень. Внешность прикольная. Но вот, мягко говоря, не мой типаж. Я люблю мужчин, люблю, когда мужчина берет и завоевывает. Ну, камон! Каждая из нас должна не наступать на чужие грабли», — заверила Чеботина.

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