МДТ в Петербурге перенес второй спектакль с участием Данилы Козловского

Малый драматический театр (МДТ) в Санкт-Петербурге объявил о переносе второго спектакля с актером Данилой Козловским — «Коварство и любовь». Об этом говорится в официальном обращении театра 22 апреля.

«Дорогие зрители! Дорогие друзья! К нашему огромному сожалению, спектакли «Коварство и любовь», назначенные на 22 и 23 апреля, мы вынуждены перенести на 23 и 24 мая соответственно. Билеты действительны. Очень надеемся, что спектакли состоятся», — говорится в сообщении.

Ранее МДТ в Петербурге отменил назначенные на 20 и 21 апреля спектакли «Гамлет» с Козловским в главной роли. О причинах переноса спектаклей на май — неизвестно.

10 апреля депутат Госдумы Дмитрий Гусев попросил министра культуры Ольгу Любимову рассмотреть возможность отмены в России выступлений Козловского из-за его высказываний о спецоперации России на Украине.

Позднее стало известно, что прокуратура Москвы займется проверкой актера по статье о «дискредитации» ВС РФ. Поводом для этого стало обращение активиста Виталия Бородина, который также утверждал, что актер уехал в США после начала спецоперации. Вскоре после этого Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к Бородину. Артист, в частности, подчеркнул, что ездил в США, чтобы навестить ребенка.