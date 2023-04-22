Минкульт Украины осудил проведение славянского фестиваля Arsmondo

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Министерство культуры и информационной политики Украины выступило против проведения фестиваля славянских народов Festival Arsmondo Slave в Страсбурге. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Отмечается, что Украина считает «неуместным» выступление украинцев, россиян и белорусов на одной сцене. Они также обвинили организаторов мероприятия в том, что те «повторяются нарративы российской пропаганды, которые созвучны с идеей «русского мира».

«Также обращаем внимание на украинских участников фестиваля, которые, получается, такой нарратив поддерживают», — сказано в сообщении.

В рамках фестиваля Arsmondo 22 апреля должен состояться концерт традиционной украинской музыки, показан документальный фильм «Мариуполис 2» погибшего режиссера Мантаса Кведаравичюса и многое другое.

Ранее сообщалось, что Минкульт Украины разорвал договор аренды с Киево-Печерской лаврой в одностороннем порядке.