Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минкульт Украины осудил проведение славянского фестиваля Arsmondo

close
100%
Ровенский городской совет/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министерство культуры и информационной политики Украины выступило против проведения фестиваля славянских народов Festival Arsmondo Slave в Страсбурге. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Отмечается, что Украина считает «неуместным» выступление украинцев, россиян и белорусов на одной сцене. Они также обвинили организаторов мероприятия в том, что те «повторяются нарративы российской пропаганды, которые созвучны с идеей «русского мира».

«Также обращаем внимание на украинских участников фестиваля, которые, получается, такой нарратив поддерживают», — сказано в сообщении.

В рамках фестиваля Arsmondo 22 апреля должен состояться концерт традиционной украинской музыки, показан документальный фильм «Мариуполис 2» погибшего режиссера Мантаса Кведаравичюса и многое другое.

Ранее сообщалось, что Минкульт Украины разорвал договор аренды с Киево-Печерской лаврой в одностороннем порядке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях