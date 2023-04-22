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Прогуливающийся в костюме Гэндальфа студент случайно встретил в пабе Иэна МакКеллена

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scarletlearmonth/TikTok

Студент Бен Койлз оделся в костюм Гэндальфа из «Властелина колец» во время празднования своего дня рождения и столкнулся в пабе с актером Иэном МакКелленом, который исполнил во франшизе роль этого персонажа. Об этом сообщает NME.

22-летний Койлз решил устроить поход по пабам в английском городе Бристоль на день рождения. «Мы были в предпоследнем пабе, ко мне подошел кто-то сзади и спросил, не хочет ли наш Гэндальф встретиться с настоящим. Я подумал, что это шутка, но когда повернулся, то мой собеседник жестом показал на своего друга», — вспомнил встречу с МакКелленом друг Койлза.

Они поговорили с актером совсем недолго: «Но он был вежлив и определенно обрадовался, увидев, что люди переодеваются в персонажей из его фильма».

Ранее Элайджа Вуд скептически высказался о новой экранизации «Властелина колец». Хотя и признался, что выход нового фильма был вопросом времени.

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