Рэпер Паша Техник вышел из рехаба

Жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографии из кафе со своим мужем. Она подчеркнула, что Техник все еще находится на лечении в наркологической клинике, а их отпустили погулять.

«Ребят, Паша еще не вышел. У нас сегодня была семейная сессия, разговор с психологом. И мы вышли покушать. Ему нельзя пользоваться телефоном, ни с кем созваниваться и общаться. Точнее, он может это делать, но не хочет», — сказала Карицкая.

Вскоре после этого супруга Техника призналась, что ее поездка вышла «отличной», и у рэпера есть мотивация продолжать лечение: «Ему зашла программа «12 шагов». Он очень проникся, рассказал много интересных вещей. Я была шокирована, ведь не ожидала от него услышать, что он не жалеет о своем пребывании на ребе. И что жалеет лишь о том, что потратил большую часть своей жизни на наркотики».

Ранее сообщалось, что Паша Техник останется в рехабе до сентября. Рэпер находится в частной психиатрической и наркологической клинике в Москве в районе Печатники. Стоимость лечения ему обойдется примерно в 2 млн руб.