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Вика Цыганова назвала «пошлостью» образы Самбурской, Галич и других звезд на ММКФ

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Певица Вика Цыганова назвала пошлостью и безвкусицей образы актрисы Настасьи Самбурской, блогера Иды Галич, певицы Жасмин и других звезд, посетивших открытие Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Свой комментарий Цыганова оставила к публикации StarHit.

«Кто эти люди? Это актрисы? Какой примитив, простите меня. Выглядит пошло и безвкусно!» — написала 59-летняя исполнительница.

Кроме вышеупомянутых знаменитостей в подборку журнала попали наряды звезды «Универа» Анны Хилькевич и актрисы Ирины Горбачевой. Никто из артисток на момент публикации новости не отреагировал на комментарий Цыгановой. При этом Самбурская ранее ответила хейтерам, критикующим ее образ на открытии ММКФ. На красной ковровой дорожке актриса предстала в черном платье с открытыми плечами.

«Ну не всем же быть лохушечками среднестатистическими. Кто-то должен отдуваться за вас», — ответила Самбурская.

Ранее Цыганова призналась, что пожалела об участии в шоу «Суперстар».

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