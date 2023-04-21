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Дима Билан подарил маме на день рождения три торта и много цветов

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bilanofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Дима Билан в интервью PROZvezd рассказал, что подарил маме на день рождения много цветов, несколько украшений и три торта.

«Мама до последнего не знала, что ее ждет. Я сделал ей сюрприз. Приготовил множество подарков, начиная от подвесок и заканчивая тортами. Их было три! И, конечно, подарил очень много цветов», — заявил Билан.

Музыкант пожаловался на «сумасшедший график». По его словам, в день рождения матери он присутствовал на мероприятии, однако после 15 минут сорвался на праздник к родительнице.

«Вечером я пошел на одно мероприятие. Побыл там буквально 15 минут и сразу поехал к маме. Мы прекрасно отметили ее праздник», — рассказал Билан.

По словам певца, мама постоянно спрашивает его про внуков. Однако Билану на данный момент «просто хочется общаться с людьми».

Ранее Билан объяснил, почему бесплатно выступил в Барнауле. Шоу было приурочено к пятилетию благотворительного проекта «Михутка». По словам Билана, после программы «Голос. Дети» он по-новому взглянул на детей, после чего дал старт проекту «Не молчи».

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