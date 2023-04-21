Лайма Вайкуле резко высказалась о памятниках павшим солдатам Великой Отечественной войны

Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле в своем YouTube-канале заявила, что памятники павшим солдатам Великой Отечественной войны не имеют никакой художественной ценности. Ее слова приводит РИА Новости.

«Не понимаю людей, которые говорили про памятники, что они хотят преклонить голову перед памятником солдату. Так пойди на кладбище к своему отцу, в стране, где он жил. Это же просто памятник, а не место захоронения.

«Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет», — высказалась артистка.

Она также выразила недоумение тем людям, которые хотят поклониться перед памятниками героям войны.

«Это же просто памятник, а не место захоронения», — заключила Вайкуле.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности сохранения в новых российских регионах памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны.