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Общественник Бородин выразил готовность поехать с Козловским в Донбасс

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выразил готовность поехать в Донбасс вместе с актёром Данилой Козловским по приглашению советника врио главы ДНР Яна Гагина.

Life.ru побеседовал с ним у здания Пресненского районного суда Москвы, где должно состояться заседание по иску артиста к общественнику о защите чести и достоинства.

Напомним, ранее Бородин обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ.

«Я тоже туда его приглашаю. Если он готов, то я готов. Вот прямо отсюда сесть сейчас и поехать туда. Но готов ли Данила Валерьевич к таким мероприятиям?» — задал вопрос Бородин.

Также общественник поделился своим мнением насчёт того, что нужно сделать Козловскому, чтобы доказать свою любовь к России. По словам Бородина, актёр должен вернуться из США в Россию и позвонить ему, чтобы вместе поехать в зону СВО.

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