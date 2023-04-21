Звезда Marvel Элизабет Олсен объяснила свое нежелание лично выполнять каскадерские трюки

Звезда Marvel Элизабет Олсен призналась, почему не хочет лично выполнять каскадерские трюки, сообщает Variety.

В своем новом интервью для вечернего шоу юмориста и телеведущего Стивена Колбера Олсен объяснила свое нежелание участвовать в каскадерских трюках.

По словам актрисы, она боится травмироваться и считает более верным решением делегировать выполнение опасных трюков профессионалам.

«У меня от страха всегда душа уходит в пятки. Мне кажется, это же ощущение испытываешь, когда катаешься на экстремальных аттракционах. В «Докторе Стрэндже в мультивселенной безумия» есть сцена, в которой им нужно было сбросить меня с 10-метровой высоты. Сцена не получалась и помню, я подумала тогда, это же все смешно. Просто пусть вместо меня этот трюк сделает профессиональный каскадер. Я уверена, что если есть такая возможность, всегда лучше привлечь дублера», — рассказала Олсен.