Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда Marvel Элизабет Олсен объяснила свое нежелание лично выполнять каскадерские трюки

close
100%
Marvel

Звезда Marvel Элизабет Олсен призналась, почему не хочет лично выполнять каскадерские трюки, сообщает Variety.

В своем новом интервью для вечернего шоу юмориста и телеведущего Стивена Колбера Олсен объяснила свое нежелание участвовать в каскадерских трюках.

По словам актрисы, она боится травмироваться и считает более верным решением делегировать выполнение опасных трюков профессионалам.

«У меня от страха всегда душа уходит в пятки. Мне кажется, это же ощущение испытываешь, когда катаешься на экстремальных аттракционах. В «Докторе Стрэндже в мультивселенной безумия» есть сцена, в которой им нужно было сбросить меня с 10-метровой высоты. Сцена не получалась и помню, я подумала тогда, это же все смешно. Просто пусть вместо меня этот трюк сделает профессиональный каскадер. Я уверена, что если есть такая возможность, всегда лучше привлечь дублера», — рассказала Олсен.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях