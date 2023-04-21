Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Никита Михалков рассказал, чем его удивил фильм «Вызов»

Советский и российский кинорежиссер Никита Михалков рассказал, что его удивили масштабы снятого на МКС фильма «Вызов». Этим он поделился в ходе пресс-конференции по случаю открытия Международного Московского кинофестиваля.

«Для меня создан уникальный мировой опыт, единственный в своем роде, когда в нашей стране часть картины снимается в реальном космосе на орбите», — цитирует кинематографиста Общественная служба новостей.

Михалков не считает, что съемка в космосе является рекламным трюком. По словам режиссера, в данный момент времени это не имеет никакого значения. «Если это происходит, значит существует поиск нового, которым и движет кинематограф», — объяснил он.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях