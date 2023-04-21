Никита Михалков рассказал, чем его удивил фильм «Вызов»

Советский и российский кинорежиссер Никита Михалков рассказал, что его удивили масштабы снятого на МКС фильма «Вызов». Этим он поделился в ходе пресс-конференции по случаю открытия Международного Московского кинофестиваля.

«Для меня создан уникальный мировой опыт, единственный в своем роде, когда в нашей стране часть картины снимается в реальном космосе на орбите», — цитирует кинематографиста Общественная служба новостей.

Михалков не считает, что съемка в космосе является рекламным трюком. По словам режиссера, в данный момент времени это не имеет никакого значения. «Если это происходит, значит существует поиск нового, которым и движет кинематограф», — объяснил он.