Советник Пушилина Гагин пригласил Козловского в Донбасс

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин пригласил актера Данилу Козловского и главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина посетить Донбасс, передает Общественная служба новостей.

Гагин отметил, что ему хотелось бы положить конец всем спорам и препираниям. Таким образом, он предложил Козловскому и Бородину приехать в Донбасс, чтобы они увидели своими глазами все, что на самом деле происходит.

В беседе с РИА Новости советник Пушилина отметил: «Возможно, чтобы они провели какую-то творческую акцию, возможно, какой-то творческий вечер со своими поклонниками».