Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МДТ в Петербурге перенес на месяц спектакли с Данилой Козловским

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Малый драматический театр — Театр Европы в Петербурге отменил назначенные на 20 и 21 апреля спектакли «Гамлет» с Данилой Козловским в заглавной роли. Об этом сообщается на сайте театра.

«Дорогие зрители! Дорогие друзья! К нашему огромному сожалению, спектакли «Гамлет», назначенные на 20 и 21 апреля, мы вынуждены перенести на 21 и 22 мая соответственно», — написано в сообщении.

Подчеркивается, что купленные билеты остаются действительными. «Очень надеемся, что спектакли состоятся», — заканчивается сообщение.

10 апреля депутат Госдумы Дмитрий Гусев попросил министра культуры Ольгу Любимову рассмотреть возможность отмены в России выступлений Козловского из-за его высказываний о специальной операции России на Украине.

Также глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал прокуратуру Москвы проверить Козловского по статье о дискредитации ВС РФ. Вскоре после этого Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к активисту Бородину.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях