Дава оценил преображение Киркорова

Блогер Дава (настоящее имя Давид Манукян) в беседе с изданием Super оценил преображение артиста Филиппа Киркорова, с которым записал несколько дуэтов.

Образ певца после новой пластики он назвал необычным. «Я офигел, когда увидел. Он очень сильно изменился — это уже не тот Филипп, что был раньше. Главное, чтобы ему было в этом комфортно», — уточнил Манукян.

По словам Давы, если Киркорову комфортно, «значит, все не зря».

19 апреля, Киркоров показал результат хирургического вмешательства, выступив в облегающем комбинезоне на концерте в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, ягодицы Киркорову могли увеличить при помощи липофиллинга (процедура, при которой недостающие объемы тела заполняются собственным жиром). Незадолго до этого Киркорову сделали коррекцию позвоночника и сформировали пресс с помощью специального аппарата. Кроме того, он обесцветил волосы и теперь носит светлые линзы.

До этого Яна Рудковская предположила, что через 80 лет у Киркорова из глаз начнут «бить лазеры».