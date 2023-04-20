Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дава оценил преображение Киркорова

Дава назвал образ Киркорова после пластики необычным: уже не тот Филипп

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Блогер Дава (настоящее имя Давид Манукян) в беседе с изданием Super оценил преображение артиста Филиппа Киркорова, с которым записал несколько дуэтов.

Образ певца после новой пластики он назвал необычным. «Я офигел, когда увидел. Он очень сильно изменился — это уже не тот Филипп, что был раньше. Главное, чтобы ему было в этом комфортно», — уточнил Манукян.

По словам Давы, если Киркорову комфортно, «значит, все не зря».

19 апреля, Киркоров показал результат хирургического вмешательства, выступив в облегающем комбинезоне на концерте в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, ягодицы Киркорову могли увеличить при помощи липофиллинга (процедура, при которой недостающие объемы тела заполняются собственным жиром). Незадолго до этого Киркорову сделали коррекцию позвоночника и сформировали пресс с помощью специального аппарата. Кроме того, он обесцветил волосы и теперь носит светлые линзы.

До этого Яна Рудковская предположила, что через 80 лет у Киркорова из глаз начнут «бить лазеры».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях