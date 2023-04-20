Победитель «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс опроверг обвинения в мошенничестве

Победитель шоу обладателей «сверхспособностей» «Битва экстрасенсов» Олег Шепс опроверг обвинения в мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам Шепса, в социальных сетях он регулярно просит подписчиков не доверяться людям, выдающим себя за него. «Везде говорю: не переводите деньги, я не веду приемы онлайн», — сказал он.

Шепс уточнил, что с фейковыми страницами, от действий хозяев одной из которых пострадала 19-летняя россиянка, он борется уже два года. Шепс призвал жертв мошенников идти в полицию и писать заявления.

Ранее сообщалось, что молодая россиянка перевела лже-Шепсу 35 тыс. руб. за сеанс общения с покойными родственниками.