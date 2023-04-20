Портрет Пугачевой убрали из концертного зала в Петербурге, где он провисел 40 лет

Портрет певицы Аллы Пугачевой убрали из фойе БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила журналистка Алена Жигалова в своем Telegram-канале.

По словам Жигаловой, поклонники Примадонны протестуют против такого выбора руководства «Октябрьского» и призывают либо вернуть портрет исполнительницы, либо снять изображения всех остальных артистов. Портрет Пугачевой находился в фойе концертного зала около 40 лет.

Пугачева выступала в «Октябрьском» около 20 раз. Певица отмечала, что считает этот концертный зал одним из своих самых любимых.

Ранее Яна Поплавская предположила, что через некоторое время Алла Пугачева вернется в Россию из Израиля. Также телеведущая считает, что Примадонна скоро разведется с Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) из-за того, что юморист часто шутит о российских коллегах за границей и «все яростнее изливает желчь». Поплавская предположила, что Пугачева может создать образ «вероломно обманутой женщины», после чего попросит прощения у россиян и получит поддержку.

Алла Пугачева с детьми улетела в Израиль без обратного билета в сентябре 2022 года. Супруг артистки Максим Галкин активно гастролирует за рубежом.