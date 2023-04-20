33-летнего певца Динара Рахматуллина нашли мертвым в музыкальной студии

Певец Динар Рахматуллин внезапно скончался на 34-м году жизни. Об этом сообщает StarHit.

Тело музыканта обнаружили в звукозаписывающей студии. Родные Рахматуллина подтвердили его смерть и заявили, что не намерены озвучивать причину его смерти. Семья артиста призвала поклонников отнестись к их позиции с пониманием.

В соцсетях рассматривают две версии ухода из жизни Рахматуллина — самоубийство и проблемы с сердцем. «В пятницу будем провожать в последний путь. Всем, кто любит и уважает его творчество, добра! И спасибо», — сообщили родные музыканта.

Динар Рахматуллин известен по композиции «Мама». Также певец выпустил такие песни, как «Снова день, снова ночь», «Дорога» и другие.

Ранее сообщалось, что певец Мунбин, известный как участник k-pop-коллектива ASTRO, совершил самоубийство. Менеджер 25-летнего исполнителя обнаружил его тело в доме певца в Каннаме, Сеул. На место смерти прибыла полиция, назвав самоубийство предварительной причиной смерти. После концерта в Бангкоке Мунбин поделился в соцсетях с поклонниками, что неважно себя чувствует. После этого артист пообещал собраться с силами и порадовать фанатов на грядущих выступлениях.