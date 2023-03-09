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В Японии начались продажи первой в стране манги, нарисованной с помощью нейросети

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Midjourney

Первая в истории японской индустрии манга, которая была полностью нарисована нейросетью Midjourney, вышла 9 марта в продажу. Автор комикса Cyberpunk Momotaro рассказал ТАСС, что у него нет таланта рисовать. При этом он добавил, что для создания манги необходимо не только умение рисовать.

Сам автор называет себя Rootport. По его мнению, для создания манги необходимы навыки написания хорошей, интересной истории, построения диалогов персонажей, а также умение гармонично располагать панели комикса.

Он признался, что в связи с бумом популярности Midjourney он ожидал, что много людей попробуют нарисовать с его помощью мангу.

«Однако, вопреки моим ожиданиям, сейчас есть всего несколько работ, которых можно было бы назвать последователями Cyberpunk Momotaro», — отметил автор. Он считает теперь, что просто мало людей обладают полным набором умений для создания манги.

Ранее сообщалось, что в Японии скончался автор популярных аниме Рэйдзи Мацумото. Мацумото — автор множества произведений. В их числе аниме «Космический линкор «Ямато» и «Галактический экспресс-999».

Кроме того, поклонники творчества художника знают его как автора манги «Космический пират Харлок» и сценариста аниме с таким же названием.

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