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Деми Мур переехала жить к Брюсу Уиллису и его новой жене

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demimoore/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Голливудская звезда Деми Мур переехала в дом экс-супруга, актера Брюса Уиллиса. 60-летняя актриса поселилась в его доме, где также проживает его нынешняя жена, модель Эмма Хемминг. Деми собирается помогать Эмме ухаживать за 67-летним Брюсом, состояние которого все ухудшается.

Весной 2022 года у артиста диагностировали афазию, болезнь начала прогрессировать. Теперь врачи поставили ему диагноз: лобно-височная деменция (известная как FTD).

«К сожалению, проблемы с общением лишь один из симптомов болезни, с которой борется Брюс», — написала его супруга в соцсетях.

«Деми переехала, и она не уедет до самого конца», — рассказал источник Daily Mail.

Ранее бывшие супруги уже объединялись. Во время пандемийной изоляции Уиллис жил не с женой, а вместе с Деми и тремя их дочерьми.

Ранее жена Брюса Уиллиса попросила папарацци не тревожить больного актера.

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