Автор детской серии книг «Ужастики» Роберт Стайн обвинил издателя в цензуре

Создатель детской серии повестей из цикла «Ужастики» Роберт Стайн заявил, что его книги подверглись цензуре без ведома самого автора. Об этом пишет The Daily Mail.

Издательство Scholastic внесло более 100 поправок, заметив, например, слова «толстенький» на «веселый» и «сумасшедший» на «глупый». В издательстве считают, что эти изменения необходимы для защиты психического здоровья детей.

Также упоминание о толстых людях с «по меньшей мере шестью подбородками» заменено на то, что их рост составляет «не менее шести футов и шести дюймов». Кроме того, в одной из них удалены упоминания об афроамериканце, который выглядит как рэперы из клипов MTV.

«Я никогда не менял ни одного слова в «Мурашках», изменения мне не показывали», — сказал Стайн.

В Scholastic заявили, что несколько лет назад проанализировали тексты писателя, а в своих изменениях постарались сохранить актуальность языка и избежать образов, которые могут негативно повлиять на представление молодых людей о себе сегодня.

Ранее сообщалось, что в переизданных романах о Джеймсе Бонде заменили расистские высказывания.