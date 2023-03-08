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Экс-участника «Чудаков» Бэма Марджеру арестовали по обвинению в домашнем насилии

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Global Look Press

Телеведущего и режиссера Бэма Марджеру арестовали в Калифорнии по обвинению в домашнем насилии. Об этом TMZ сообщили в Департаменте шерифа округа Сан-Диего.

Полицейских вызвала девушка Марджеры, заявив, что тот ударил ее ногой. В связи с этим бывшего участника трэш-шоу «Чудаки» арестовали и поместили в следственный изолятор. На следующий день мужчину освободили из-под стражи, так как он внес залог в размере $50 тыс. В окружной прокуратуре сказали изданию, что дело не будет передано в суд, так как нет весомых доказательств произошедшего.

TMZ отмечает, что предполагаемая жертва назвала Марджеру своим мужем. Однако источники издания говорят, что звонила не Николь Бойд, подавшая на развод с телеведущим в феврале 2023 года, а его нынешняя девушка.

Ранее сообщалось, что экс-участник «Чудаков» Марджера уехал в Лас-Вегас после обвинений жены в алкоголизме.

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