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Телеведущая Ксения Бородина поздравила себя с 40-летием

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) большой пост, посвященный ее 40-летию 8 марта. Она призналась в любви к себе, а также назвала себя «большой умничкой».

«Ты всю жизнь бежала, пыталась все успеть, много работала, старалась быть всегда хорошей, угождать, справлялась с трудностями, любила, прощала, отдавала. Теперь ты остановилась…. Посмотрела на себя… обняла себя крепко, крепко и сказала: «Моя девочка, все у тебя хорошо, ты большая умничка, а теперь посвяти время себе», — написала она.

Бородина также назвала свой возраст прекрасным, а свою жизнь — великолепной. «Влюбись в себя как никогда и ни в кого, подари много времени себе и своим желаниям», — пожелала телеведущая.

Как пишет «СтарХит», Бородина отмечает праздник в отеле на курорте Роза Хутор в Сочи. Вместе с ней также заметили певицу Ольгу Орлову и экс-участницу проекта «Дом 2» Елену Бушину.

Ранее сообщалось, что экс-муж Бородиной сделал предложение возлюбленной в день рождения телеведущей.

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