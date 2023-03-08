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Цифровой релиз фильма «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона состоится 28 марта

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20th Century Studios

Цифровой релиз фильма «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона состоится 28 марта. Об этом сообщила компания 20th Century Studios в опубликованном на YouTube трейлере.

Лента будет доступна на площадках Amazon Prime Video, Apple TV+, Vudu и Movies Anywhere в качестве 4K Ultra HD. Помимо этого, зрителям будут доступны бонусные материалы (+3 часа) к фильму, рассказывающие, например, о создании Пандоры, ее существах, работе над фильмом и другом.

Фильм «Аватар 2» собрал в прокате $2,243 млрд. Он стал третьей самой кассовой лентой в истории, обогнав «Титаник». «Путь воды» — первое из четырех запланированных продолжений «Аватара». Главными героями второй части вновь стали землянин Джейк Салли (Сэм Уортингтон) и инопланетянка Нейтири (Зои Салдана) с планеты Пандора, которые теперь воспитывают детей и вынуждены в очередной раз противостоять землянам.

Ранее сообщалось, что «Чебурашка» обошел «Аватар 2» по числу скачиваний с пиратский сайтов в феврале 2023 года.

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