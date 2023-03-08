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Disney отменил производство фильмов Кевина Файги и Пэтти Дженкинс по «Звездным войнам»

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Lucasfilm

Издание Variety со ссылкой на источники сообщило, что фильм Пэтти Дженкинс «Звездные войны: Эскадрилья «Изгой» и безымянная картина Кевина Файги по вселенной больше не находятся в активной разработке у Lucasfilm и Disney.

По данным издания, следующей картиной по «Звездным войнам» может стать лента режиссера Тайка Вайтити. Он также сыграет в ней роль, схожую по экранному времени с той, что была у него в фильме «Кролик Джоджо».

Инсайдеры сообщают, что Disney планирует еще один фильм по вселенной, снятый режиссеркой Шармин Обаид («Девушка в реке: Цена прощения» и 2 эпизода «Мисс Марвел»). Сценарий к нему напишут Дэймон Линделоф («Стартрек: Возмездие») и Джастин Бритт-Гибсон («Двойник» и «Банши»).

Вероятным слотом для выхода фильма по «Звездным войнам» Variety называет декабрь 2025 года. Однако неизвестно, какой именно это будет фильм. Скорее всего, компании поделятся своими планами на фан-ивенте Star Wars Celebration, который пройдет 7 апреля 2023 года.

Ранее сообщалось, что Тайка Вайтити планирует расширить вселенную «Звездных войн».

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